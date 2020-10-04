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GeriFutbol Transfer haberleri | Manuel Fernandes, Kayserispor'a imzayı attı! 1+1 yıllık sözleşme...
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Haber Giriş: 04.10.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Manuel Fernandes, Kayserispor'a imzayı attı! 1+1 yıllık sözleşme...

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Transfer haberleri | Manuel Fernandes, Kayserispor'a imzayı attı! 1+1 yıllık sözleşme...
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Hes Kablo Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, dış transferde anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.

Kayserispor 5 gün izinli Milli maç arası...
Kayserispor 5 gün izinli! Milli maç arası...

Hes Kablo Kayserispor, bugün sabaha karşı Kayseri'ye gelen ve sonrasında kulübe geçen Manuel Fernandes ile yaptığı son görüşme neticesinde 1+1 yıllık sözleşme yaptı.

 

Transfer haberleri | Manuel Fernandes, Kayserispora imzayı attı 1+1 yıllık sözleşme...

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