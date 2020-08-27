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GeriFutbol Transfer haberleri | Mamadou Diarra, Giresunspor'da!
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DHA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 10:55 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Mamadou Diarra, Giresunspor'da!

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Transfer haberleri | Mamadou Diarra, Giresunspor'da!
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Giresunspor, Bursaspor’dan ayrılan Senegalli defans oyuncusu Mamadou Diarra’yı renklerine bağladı.

TFF 1’inci Lig’de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Giresunspor, savunmaya takviye yaptı. Karadeniz ekibi, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden 22 yaşındaki Mamadou Diarra ile anlaşmaya vardı.

Genç futbolcu, Bursaspor formasıyla geçen sezon 23 maça çıkıp, 2 gol kaydetmişti.

 

Transfer haberleri | Mamadou Diarra, Giresunsporda

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