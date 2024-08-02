Transfer Haberleri: Mahmut Tekdemir, Ankaragücü'nde

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mahmut Tekdemir Ankaragücü'müzde. Kulübümüz profesyonel futbolcu Mahmut Tekdemir ile anlaşarak oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Altyapıdan başlayarak 20 yıl boyunca formasını giydiği İstanbul Başakşehir'den 2023-24 sezonu sonunda ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nda da 22 maça çıktı.

MERT ÇETİN VE OSMAN ÇELİK DE ANKARAGÜCÜ'NDE

İddialı bir kadro kurarak yeniden Süper Lig'e dönme hedefinde olan Ankaragücü, Mert Çetin ile 1 yıllık ve Osman Çelik'le 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.