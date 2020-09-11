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Geri Futbol Transfer haberleri | Leeds United'da Marcelo Bielsa ile nikah tazelendi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Leeds United'da Marcelo Bielsa ile nikah tazelendi!

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İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'da Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'nın sözleşmesi uzatıldı.

Leeds United Kulübü, 65 yaşındaki teknik direktör Bielsa ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transfer haberleri | Leeds Unitedda Marcelo Bielsa ile nikah tazelendi

Arjantin ve Şili'nin milli takımlarını uzun yıllar çalıştıran Bielsa, kulüp kariyerinde ise Espanyol, Athletic Bilbao, Olympique Marsilya, Lazio ve Lille gibi ekiplerde görev almıştı.

Leeds United'ın başına 2018'de geçen tecrübeli teknik direktör, geçen sezon takımını İngiltere Championship'te şampiyon yaparak 16 yıl sonra Premier Lig'e taşımıştı.

 

Transfer haberleri | Leeds Unitedda Marcelo Bielsa ile nikah tazelendi

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