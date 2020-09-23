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GeriFutbol Transfer haberleri | Leeds United, Diego Llorente ile anlaştı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 12:02 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Leeds United, Diego Llorente ile anlaştı!

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Transfer haberleri | Leeds United, Diego Llorente ile anlaştı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, İspanyol savunma oyuncusu Diego Llorente'nin transferi için Real Sociedad ile prensipte anlaştı.

Real Sociedad Kulübünden yapılan açıklamada, Llorente'nin bonservisi konusunda tarafların prensipte anlaşmaya vardığı ve 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gittiği belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Leeds United, Llorente'nin bonservisi için Real Sociedad'a 20 milyon avro ödeme yapacak.

İspanya Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada görev alan Diego Llorente, Real Sociedad formasıyla 88 karşılaşmada 8 gole imza attı.

 

Transfer haberleri | Leeds United, Diego Llorente ile anlaştı

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