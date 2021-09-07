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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.09.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Kubilay Sönmez, Bursaspor'da

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Transfer Haberleri: Kubilay Sönmez, Bursaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez, Bursaspor'a transfer oldu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kubilay Sönmez'in transferi konusunda Bursaspor ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuzun bonservis bedeli ile Bursaspor'a transferi gerçekleşmiştir. Kubilay Sönmez'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

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