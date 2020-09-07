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GeriFutbol Transfer haberleri | Konyaspor, Selim Ay ile yollarını ayırdı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 17:33 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Konyaspor, Selim Ay ile yollarını ayırdı!

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Transfer haberleri | Konyaspor, Selim Ay ile yollarını ayırdı!
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İttifak Holding Konyaspor, defans oyuncusu Selim Ay ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz ile özdeşleşen takım kaptanlarımızdan Selim Ay ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Selim Ay'a kulübümüze katkıları ve hizmetleri için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun kaptan!" ifadeleri kullanıldı.

Transfer haberleri | Konyaspor, Selim Ay ile yollarını ayırdı

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