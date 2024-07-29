Transfer Haberleri: Kocaelispor, Al Ahli'den Markao'yu kiralıyor

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Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Marcos Vinicius Do Amaral Alves'in kulübümüze geçici transferi hususunda Suudi Arabistan Futbol Federasyonuna bağlı Al Ahli Kulübü ile transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu, sponsor hastanemiz olan Özel Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri gerçekleştirme adına şehrimize gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Marcao, geride kalan sezonun ikinci yarısını VavaCars Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmiş, çıktığı 14 resmi maçta 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı.