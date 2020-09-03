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GeriFutbol Transfer haberleri | Kevin Boli, Samsunspor'da! 3 yıllık sözleşme...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Kevin Boli, Samsunspor'da! 3 yıllık sözleşme...

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Transfer haberleri | Kevin Boli, Samsunspor'da! 3 yıllık sözleşme...
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Yılport Samsunspor, Romanya'nın CFR Cluj takımında forma giyen stoper Kevin Boli’yi kadrosuna kattı.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Fildişi Sahilli oyuncunun, 3 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Bu sezon CFR Cluj forması ile Şampiyonlar Ligi Elemelerinde de görev yapan Kevin Boli'nin yarın takımın Samsun'daki kampına dahil olacağı bildirildi.

Başkan Yıldırım da 29 yaşındaki Kevin Boli'nin tecrübesi ile takıma güç katacağını aktardı.

Transfer haberleri | Kevin Boli, Samsunsporda 3 yıllık sözleşme...

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