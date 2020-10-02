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AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Kerim Alıcı, Göztepe'de!

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Transfer haberleri | Kerim Alıcı, Göztepe'de!
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Süper Lig temsilcisi Göztepe, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu oyuncusu Kerim Alıcı'yı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Göztepe, Başakşehire hazır Takımda 2 eksik...
Göztepe, Başakşehir'e hazır! Takımda 2 eksik...

2014-2015 sezonunda Altınordu'da profesyonel olan Kerim Alıcı, İzmir temsilcisinde ligde ve kupada 91 maça çıktı.

 

Transfer haberleri | Kerim Alıcı, Göztepede

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