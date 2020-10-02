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DHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 12:38 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Kerim Alıcı, Göztepe ile anlaştı! Beşiktaş istemişti...

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Transfer haberleri | Kerim Alıcı, Göztepe ile anlaştı! Beşiktaş istemişti...
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Süper Lig’de transfer sezonunda son olarak geçen sezon Trabzonspor’da oynayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme’yi 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağlayan Göztepe, TFF 1’inci Lig ekibi Altınordu’nun sağ beki Kerim Alıcı’yla da anlaşma sağladı.

Günlerdir Altınordu ile pazarlık masasına olan Göztepe’nin 23 yaşındaki Kerim için kırmızı-lacivertlilere 1 milyon 750 bin TL bonservis ödeyeceği, Altınordu’nun Kerim’in başka kulübe satılması halinde Göztepe’den yüzde 30 pay alacağı ifade edildi.

Göztepede Başakşehir hazırlıkları Guilherme antrenmanda...
Göztepe'de Başakşehir hazırlıkları! Guilherme antrenmanda...

Adı Süper Lig’den Beşiktaş dahil birçok kulüple anılan Kerim’in Altınordu’da beraber yetiştiği ikiz kardeşi Barış, 2 yıl önce Fenerbahçe’ye transfer olup ardından Belçika’da Westerlo’ya kiralık verilmişti.

Göztepe daha önce Kocaelispor’dan Burak, Hatayspor’dan Kubilay, Adanaspor’dan İrfan, Gorica’dan Ndiaye, Aris’ten Ideye, Ujpest’ten Burekovic ve Nwobodo, Atromitos’tan Megyeri, Erzgebirge Aue’den Mihojevic ve Guilherme’yle sözleşme imzalamıştı.

 

Transfer haberleri | Kerim Alıcı, Göztepe ile anlaştı Beşiktaş istemişti...

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