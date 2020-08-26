MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Kerem Can Akyüz, Samsunspor'da!
GeriFutbol Transfer haberleri | Kerem Can Akyüz, Samsunspor'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 14:58 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Kerem Can Akyüz, Samsunspor'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Kerem Can Akyüz, Samsunspor'da!
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz'ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen 31 yaşındaki oyuncunun, bir yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Tecrübeli sol bek Kerem Can Akyüz, geçen sezon Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da 2, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da ise 13 resmi maça çıkmıştı.

 

Transfer haberleri | Kerem Can Akyüz, Samsunsporda

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle