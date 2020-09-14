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DHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Kenan Karaman'ın bonservisi 5 milyon euro! Başakşehir ısrarcı...

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Transfer haberleri | Kenan Karaman'ın bonservisi 5 milyon euro! Başakşehir ısrarcı...
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Alman ekibi Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman’ı bırakmak istemiyor.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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2 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi bulunan ancak Ağustos ayıyla birlikte bu ödemenin süresi dolan Karaman için Düsseldorf, 5 milyon Euro bonservis talep ediyor.

Kulübüyle ise 1 yıl sözleşmesi kalan, Ocak ayında da istediği kulüple ön protokol imzalayabilecek olan Karaman, 9 ay sonra bonservissiz ayrılabilecek.

Kulübünden ayrılık için anlayış bekleyen Karaman’a olumlu bir geri dönüş yapmayan Düsseldorf ile anlaşma sağlanması durumunda Kenan Karaman, Ocak ayında Süper Lig’den gelecek telifleri değerlendirerek bonservissiz transfer olacak.

BAŞAKŞEHİR KENAN KARAMAN’I İSTİYOR

Ligi şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak Başakşehir’in milli oyuncu ile temasa geçtiği ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle geri adım attığı öğrenildi.

Uygun bir bonservis bedelinde anlaşma sağlanamazsa Başakşehir, milli oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katacak.

 

Transfer haberleri | Kenan Karamanın bonservisi 5 milyon euro Başakşehir ısrarcı...

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