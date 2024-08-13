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Transfer Haberleri: Keita Balde, Sivasspor'da

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#Transfer#Sivasspor#Keita Balde
Transfer Haberleri: Keita Balde, Sivassporda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 09:31

Sivasspor, Senegalli yıldız futbolcu Keita Balde'yi renklerine bağladıklarını açıkladı.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki forvet oyuncusu Keita Balde ile anlaşmaya vardı.

Gece geç saatlerde Sivas'a gelen Balde, Başkan Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Transfer Haberleri: Keita Balde, Sivassporda

8 Mart 1995'te İspanya'da dünyaya gelen Balde futbola CF Damm altyapısında başladı. Ardından Barcelona alt yapısında forma giyen sporcu, Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Moskova ve Espanyol'da görev yaptı.

Kariyerinde 342 maça çıkan sporcu 81 kez gol sevinci yaşadı ve 47 kez de asist yaptı.

Balde, 40 kez de Senegal formasını giydi.

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#Transfer#Sivasspor#Keita Balde

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