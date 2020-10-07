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GeriFutbol Transfer haberleri | Kayserispor'dan ayrılan Mario Situm, Reggina'da!
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Haber Giriş: 07.10.2020 - 15:27 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Kayserispor'dan ayrılan Mario Situm, Reggina'da!

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Transfer haberleri | Kayserispor'dan ayrılan Mario Situm, Reggina'da!
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Hes Kablo Kayserispor'dan gönderilen Mario Situm, İtalya Serie B'ye transfer oldu.

2019-2020 futbol sezonunun devre arasında Hırvatistan'dan Hes Kablo Kayserispor'a alınan Mario Situm, İtalya Serie B'ye transfer oldu.

Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın kadroda istemediği futbolculardan olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Mario Situm, İtalya Serie B takımlarından Reggina ile anlaşmaya vardı.

Hes Kablo Kayserispor forması ile geçen sezon 17 maça, bu sezon da 1 maça çıkan Mario Situm geçen hafta sarı kırmızılı takım ile olan sözleşmesini feshetmişti.

 

Transfer haberleri | Kayserispordan ayrılan Mario Situm, Regginada

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