MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Kayserispor'da Mario Situm yolcu!
GeriFutbol Transfer haberleri | Kayserispor'da Mario Situm yolcu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 09:21 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Kayserispor'da Mario Situm yolcu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hes Kablo Kayserispor, yabancı futbolcusu Mario Situm ile yolları ayıracak.

19
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

2019-2020 futbol sezonunun devre arasında Hırvatistan'tan transfer edilen Mario Situm'un sözleşmesi feshedilecek.

Sarı kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili gelen teklifleri değerlendiriyor.

Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsa Gün, takıma önemli takviyeler yapıldığını ancak bir iki takviye daha yapılması için çaba harcandığını söyledi.

İsa Gün, "Yabancı oyuncularımızdan Antony Uzoddima Giresunspor'a kiralandı. Mario Situm ile ilgili en uygun teklifi değerlendirmek istiyoruz. Situm'u da gönderirsek yabancı kontenjanımızda yer açılır. O zaman bir oyuncu daha kadromuza katabiliriz" dedi.

 

Transfer haberleri | Kayserisporda Mario Situm yolcu

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle