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Haber Giriş: 04.09.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Kayserispor'da Mario Situm gözden çıkarıldı!

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Transfer haberleri | Kayserispor'da Mario Situm gözden çıkarıldı!
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Hes Kablo Kayserispor, kanat oyuncusu Mario Situm'u gözden çıkardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, TFF tarafından belirlenen harcama limitini aşmamak adına elinde bulunan bazı oyuncular ile yolunu ayırmak istiyor.

Forvet transferini gerçekleştirmek isteyen sarı kırmızılı kulüp yetkilileri, geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen Mario Situm'u göndermek hesabında.

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Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın yeni sezon planlamasında kadroda düşünmediği isimlerden olan Mario Situm'un menajerine kulüp bulması talimatı verildi.

31 Mayıs 2022 tarihine kadar Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi bulunan Mario Situm, geride kalan sezonun devre arasında Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin ısrarı ile transfer edilmişti. Situm, 17 Süper lig maçında görev alırken 588 dakika oyunda kalmıştı.

Transfer haberleri | Kayserisporda Mario Situm gözden çıkarıldı

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