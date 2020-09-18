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İHA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Kayserispor, İlhan Parlak'la sözleşme imzaladı! 2 yıllık...

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Transfer haberleri | Kayserispor, İlhan Parlak'la sözleşme imzaladı! 2 yıllık...
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Hes Kablo Kayserispor, forvet futbolcusu İlhan Parlak ile sözleşme yaptı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Süper Lig'in 2.haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor dış transferde kadrosuna bir futbolcu daha kattı.

Sarı kırmızılılar, hafta başında Ankaragücü ile sözleşmesini fesheden Kayserili futbolcu İlhan Parlak ile resmen anlaşma yaptı. Hes Kablo Kayserispor kulübü, 33 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin imzalanması sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'na lisans işlemleri için gerekli evraklar gönderildi ve İlhan Parlak'ın yeni lisansı çıkarıldı. İlhan Parlak, Alanyaspor maçı kafilesine de dahil edildi.

 

Transfer haberleri | Kayserispor, İlhan Parlakla sözleşme imzaladı 2 yıllık...

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