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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Kayserispor, Aziz Behich'in lisansını çıkarttı!

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Transfer haberleri | Kayserispor, Aziz Behich'in lisansını çıkarttı!
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni transferi Aziz Behich'e (Eraltay) lisans çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip Medipol Başakşehir'den 1 yıllığına kiraladığı sol bek oyuncusu Aziz Behich'in (Eraltay) lisans işlemlerini tamamladı.

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Aziz Behich, geçen sezon Medipol Başakşehir formasıyla 11 maçta görev almıştı.

 

Transfer haberleri | Kayserispor, Aziz Behichin lisansını çıkarttı

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