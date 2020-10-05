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Transfer haberleri | Kayserispor, Aziz Behich'in lisansını çıkarttı!
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni transferi Aziz Behich'e (Eraltay) lisans çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekip Medipol Başakşehir'den 1 yıllığına kiraladığı sol bek oyuncusu Aziz Behich'in (Eraltay) lisans işlemlerini tamamladı.
Aziz Behich, geçen sezon Medipol Başakşehir formasıyla 11 maçta görev almıştı.
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