MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Karşıyaka'da Soner Tolungüç imzayı attı!
Geri Futbol Transfer haberleri | Karşıyaka'da Soner Tolungüç imzayı attı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 12:35,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Karşıyaka'da Soner Tolungüç imzayı attı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Karşıyaka'da Soner Tolungüç imzayı attı!
Abone Olgoogle-news

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Karşıyaka, teknik direktör Soner Tolungüç'le sözleşme yeniledi.

Tecrübeli teknik adamla 8 Ağustos'ta yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlayamayıp yolları ayırma kararı alan yeşil kırmızılılar, orta yolu bularak nikah tazeledi.

Anlaşmanın ardından konuşan başkan Turgay Büyükkarcı, "Soner hocamızla zaten gönül birliğimiz var. Daha önce söylediğim gibi, inşallah kendisiyle uzun yıllar birlikte çalışacağız. Hocamızla aramızda para problemi yaşanmadı. Güzel bir birlikteliğimiz var ve bunu sürdürmek için yola devam ediyoruz. Hedefimiz yeni sezonda yine şampiyonluk olacak" dedi.

Soner Tolungüç ise "Karşıyaka Spor Kulübü'ne olan sevgim çok büyük. Yeniden Karşıyaka’da görev yapacağım için heyecanlıyım. Başkanımızla yaptığımız görüşmede alacağım ücretle ilgili hiçbir konuşmamız olmadı. Yönetimimizin uygun göreceği rakamla sözleşme yenileyip göreve devam edeceğim" diye konuştu.

 

Transfer haberleri | Karşıyakada Soner Tolungüç imzayı attı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle