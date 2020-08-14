Transfer haberleri | Karşıyaka’da kaptan Mustafa Aşan'dan sonra 3 imza daha!

Transfer yasaklısı kulüpte yıllardır kadronun vazgeçilmez isimlerinden olan 3 futbolcu 2’şer yıllığına sözleşme yeniledi. Sportif Direktör Atilla Güneş’in görüşme yaptığı Fatih ise düşünmek için süre istedi. Karşıyaka’da farklı kulüplerden teklifler alıp durumu belirsiz olan golcü Hakan Kuş’un da kulüpte kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Hakan’la da masaya oturulacak.



GÜRAÇAR GÜNDEMDE



Takıma geçen sezon final oynatan teknik direktör Soner Tolungüç’le şartlarda anlaşamayıp yollarını ayıran Karşıyaka’da yeni teknik adam arayışında Erman Güraçar ismi gündemde. Turgutluspor’dan ayrılan Cüneyt Biçer’le görüşüp beklemeye geçen yeşil-kırmızılılar, futbolculuk döneminde Soma Linyitspor’da profesyonel olup Beşiktaş ve Trabzonspor dahil birçok Süper Lig kulübünde forma giyen Güraçar’ı değerlendiriyor. Somaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Halide Edip Adıvarspor’da teknik direktörlük, futbolu bıraktığı Bucaspor’da sportif direktörlük yapan Güraçar’ın yardımcılıklarını Karşıyaka’nın 2009’da Süper Lig için Play-Off finali oynayan kadrosundan Fuat Eraslan ve Ahmet Çağıran’ın yaptığı, genç teknik adamın kulüpte görev almak için yönetimle temas kurduğu öğrenildi.

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