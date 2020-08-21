MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Karşıyaka, Harun Atalay'la sözleşme yeniledi!
GeriFutbol Transfer haberleri | Karşıyaka, Harun Atalay'la sözleşme yeniledi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Karşıyaka, Harun Atalay'la sözleşme yeniledi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Karşıyaka, Harun Atalay'la sözleşme yeniledi!
Abone Olgoogle-news

TFF 3. Lig’de yeni sezon öncesi iç transferde fire vermek istemeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, sözleşmesi biten Harun’la da anlaşmaya vardı.

Daha önce Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Arif ve Hakan Kuş’la sözleşme yenileyen yeşil-kırmızılılar, 24 yaşındaki ön liberoyla 2 yıllığına sözleşme yeniledi.

Yeşil-kırmızılılarda 2015 yılında profesyonel olan Harun Atalay, şimdiye kadar 82 maçta forma giydi.

Kaf-Kaf, sözleşmesi biten diğer isimler Fatih, Anıl ve Mustafa Değirmenci’ye yaptığı tekliflere yanıt bekliyor.

Geçen sezon grubunda Play-Off finali oynayıp 2. Lig hedefini seri penaltılarla ıskalayan Karşıyaka yeni sezon öncesi antrenmanların startını teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde verdi.

Kaf-Kaf’ın 19 Eylül’de başlayacak lig öncesi kampa gitmeyip tesislerde çalışması bekleniyor.

 

Transfer haberleri | Karşıyaka, Harun Atalayla sözleşme yeniledi

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle