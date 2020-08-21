Transfer haberleri | Karşıyaka, Harun Atalay'la sözleşme yeniledi!

Daha önce Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Arif ve Hakan Kuş’la sözleşme yenileyen yeşil-kırmızılılar, 24 yaşındaki ön liberoyla 2 yıllığına sözleşme yeniledi.

Yeşil-kırmızılılarda 2015 yılında profesyonel olan Harun Atalay, şimdiye kadar 82 maçta forma giydi.



Kaf-Kaf, sözleşmesi biten diğer isimler Fatih, Anıl ve Mustafa Değirmenci’ye yaptığı tekliflere yanıt bekliyor.

Geçen sezon grubunda Play-Off finali oynayıp 2. Lig hedefini seri penaltılarla ıskalayan Karşıyaka yeni sezon öncesi antrenmanların startını teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde verdi.

Kaf-Kaf’ın 19 Eylül’de başlayacak lig öncesi kampa gitmeyip tesislerde çalışması bekleniyor.

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