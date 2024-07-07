Transfer Haberleri: Karşıyaka, Ceyhun Gülselam’a kanca attı

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Maddi sıkıntılarla boğuşan Altay’la yol ayrımına geldiği öğrenilen 36 yaşındaki futbolcuya Karşıyaka tarafından teklif geldiği öğrenildi.

Ceyhun’un da yeşil-kırmızılılara sıcak baktığı, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Türkiye’de Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Karabükspor, Ankaraspor, Alanyaspor ve Altay formalarını giyen tecrübeli orta saha 6 kez de A Milli Takım’da oynadı.

Ceyhun geçen sezon Altay’da 30 resmi müsabakaya çıkıp 2 bin 468 dakika süre aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.