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Transfer Haberleri: Karşıyaka, Ceyhun Gülselam’a kanca attı

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#TFF 3. Lig#Ceyhun Gülselam#Karşıyaka
Transfer Haberleri: Karşıyaka, Ceyhun Gülselam’a kanca attı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 16:12

TFF 3’üncü Lig’de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmaya çalışan Karşıyaka, son olarak Altay’da top koşturan Ceyhun Gülselam’ın peşinde.

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Maddi sıkıntılarla boğuşan Altay’la yol ayrımına geldiği öğrenilen 36 yaşındaki futbolcuya Karşıyaka tarafından teklif geldiği öğrenildi.

Ceyhun’un da yeşil-kırmızılılara sıcak baktığı, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Türkiye’de Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Karabükspor, Ankaraspor, Alanyaspor ve Altay formalarını giyen tecrübeli orta saha 6 kez de A Milli Takım’da oynadı.

Ceyhun geçen sezon Altay’da 30 resmi müsabakaya çıkıp 2 bin 468 dakika süre aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

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#TFF 3. Lig#Ceyhun Gülselam#Karşıyaka

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