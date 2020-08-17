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GeriFutbol Transfer haberleri | Junior Fernandes, Al İttihad Kalba yolunda!
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DHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Junior Fernandes, Al İttihad Kalba yolunda!

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Transfer haberleri | Junior Fernandes, Al İttihad Kalba yolunda!
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Şilili futbolcu Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takımı Al İttihad Kalba’ya transfer olmaya çok yakın.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al Ittihad Kalba ekibi, sezonu Aytemiz Alanyaspor'da tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Junior Fernandes’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

1.2 milyon Dolar net ücret, 300 bin Dolar da bonus alacak Şilili oyuncu, yeni kulübüyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 

Tecrübeli hücum oyuncusu, Alanyaspor formasıyla 94 maça çıkarken, 32 gol attı ve 20 golün de asistini yaptı.

 

Transfer haberleri | Junior Fernandes, Al İttihad Kalba yolunda

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