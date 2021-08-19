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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Joseph William Champness, Giresunspor'da

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Transfer Haberleri: Joseph William Champness, Giresunspor'da

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Yeni Zelandalı futbolcu Joseph William Champness'i transfer etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Avustralya ligi takımlarından Newcastle United Jets kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Champness'e Giresunspor ailesine 'Hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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