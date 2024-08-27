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Transfer Haberleri: Jonjo Shelvey, Eyüpspor'da

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#Eyüpspor#Transfer#Jonjo Shelvey
Transfer Haberleri: Jonjo Shelvey, Eyüpsporda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 17:01

Eyüpspor, Jonjo Shelvey ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

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Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren Jonjo Shelvey ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Jonjo Shelvey'ye 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." denildi.

Asbaşkan Fatih Kulaksız, Shelvey transferi hakkında; "Jonjo Shelvey daha önce Premier Lig'den de bildiğimiz bir oyuncuydu. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da da çok önemli bir performans ortaya koydu. Bir yandan da Süper Lig'i tanıma fırsatı buldu. Bu sezon da uzun uğraşlar sonucu kendisini transfer etmeyi başardık. Kendisinden beklentimiz yüksek. Bize çok katkı vereceğini düşünüyorum. Shelvey gibi önemli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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#Eyüpspor#Transfer#Jonjo Shelvey

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