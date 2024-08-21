Transfer Haberleri: Joao Felix, Chelsea'de

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İngiliz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Chelsea, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

Açıklamada, Portekiz milli takımı futbolcusu ile 7 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Joao Felix, Atletico Madrid formasıyla geçen sezon 44 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

İngiliz basını Joao Felix için Chelsea'nin 52 milyon euro bonservis ödediğini açıklarken, Portekizli yıldız için şu ana kadar ödenen bedel 190 milyon euroyu aştı.