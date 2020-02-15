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Haber Giriş: 15.02.2020 - 15:06,Son Güncelleme:/

Transfer Haberleri | İtalyanlar duyurdu! Hakan Çalhanoğlu ve Fenerbahçe...

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La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe'nin devre arasında Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istediğini ancak milli futbolcunun sarı lacivertli ekibin teklifini reddettiğini açıkladı.

Spor Arena Dış Haberler | La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun devre arasında Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini reddettiğini öne sürdü.

Schirau, sarı lacivertli ekibin Ocak ayında 'hayır' cevabını almasına rağmen yetenekli oyuncuyu kadrosuna almak için ısrarcı olduğunu ve sezon sonunda bir kez daha teklif götüreceğini iddia etti.

Öte yandan İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu’nun devre arasında Fenerbahçe'nin yanı sıra milli takımdan arkadaşı Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'den gelen teklifi de geri çevirdiğini yazdı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'la devam eden mevcut sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında sona erecek.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon Milan formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

Transfer Haberleri | İtalyanlar duyurdu Hakan Çalhanoğlu ve Fenerbahçe...

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