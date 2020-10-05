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Transfer haberleri | İstanbulspor, Aldin Cajic'i Tuzlaspor'a kiraladı!
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bosna Hersekli futbolcusu Aldin Cajic'i Tuzlaspor'a kiraladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aldin Cajic'in 2020-2021 sezonu sonuna kadar Tuzlaspor Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
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