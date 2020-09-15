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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 09:26 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Hüseyin Altuğ Taş, Altınordu'da!

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Transfer haberleri | Hüseyin Altuğ Taş, Altınordu'da!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'den orta saha oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş'ı kadrosuna dahil etti.

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Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin Altuğ Taş, Altınordu'ya transferinden dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Altınordu'daki sistemin Niğde Anadolu FK'de de aynı şekilde işlediğini belirten Hüseyin Altuğ Taş, "Bu nedenle adaptasyon sürecimin çok kısa süreceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ankaraspor ve Galatasaray altyapılarında forma giydikten sonra Başakşehir'de profesyonel olan Hüseyin Altuğ Taş, Büyükçekmece Tepecikspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Gümüşhanespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Niğde Anadolu FK'de mücadele etti.

 

Transfer haberleri | Hüseyin Altuğ Taş, Altınorduda

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