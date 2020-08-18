MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Hatayspor'da Isaac Sackey sesleri!
GeriFutbol Transfer haberleri | Hatayspor'da Isaac Sackey sesleri!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 12:03,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Hatayspor'da Isaac Sackey sesleri!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Hatayspor'da Isaac Sackey sesleri!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Isaac Sackey'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Süper Ligin yeni ekiplerinden Hatayspor, Alanyaspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey için kulübü ile görüştü.

Yapılan görüşmede kulüplerin anlaştığı ve deneyimli futbolcunun Hatayspor'da oynamak istediği öğrenildi.

Son olarak Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen Sackey'in bu hafta içinde imza atması bekleniyor.

 

Transfer haberleri | Hataysporda Isaac Sackey sesleri

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle