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GeriFutbol Transfer haberleri | Hatayspor, Burak Can Çamoğlu'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 15:10 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Hatayspor, Burak Can Çamoğlu'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı!

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Transfer haberleri | Hatayspor, Burak Can Çamoğlu'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı!
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu Burak Can Çamoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağ bek pozisyonunda forma giyen Burak Can ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Hatayspor yönetimi sıradışı bir basın toplantısı düzenledi, transfer açıklamasında aynı zamanda yöreye ait yemekler yendiHatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
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Geçen yıl Almanya'nın Karlsruhe takımında forma giyen Burak Can'ın, sportif direktör Fatih Kavlak'ın da katıldığı törende 2 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

 

Transfer haberleri | Hatayspor, Burak Can Çamoğluyla 2 yıllık sözleşme imzaladı

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