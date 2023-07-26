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Transfer Haberleri: Hatayspor, Bertuğ Yıldırım’la sözleşme yeniledi

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#Hatayspor#Transfer#Bertuğ Yıldırım
Transfer Haberleri: Hatayspor, Bertuğ Yıldırım’la sözleşme yeniledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 14:29

Hatayspor, 21 yaşındaki futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, 21 yaşındaki santrafor oyuncusu Bertuğ Yıldırım’ın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığı bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Genç golcümüz Bertuğ Özgür Yıldırım’ın sözleşmesini 3 yıl daha uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bertuğ’a formamızla nice başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçen sezona Hatayspor'da başlayan genç futbolcu, Hatay ekibi ile 18, kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor ile de 11 karşılaşmaya çıkarken, 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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#Hatayspor#Transfer#Bertuğ Yıldırım

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