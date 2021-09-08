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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Göztepe’den stopere takviye! Wilker Angel ile 1+1 yıllık sözleşme...

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Transfer Haberleri: Göztepe’den stopere takviye! Wilker Angel ile 1+1 yıllık sözleşme...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce prensipte anlaşma sağladığı stoper Wilker Angel’i transferin son gününde resmen kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılılar, Venezuelalı stoper ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzaladı.

Boşnak stoper Mihojevic’in sakatlığından dolayı sezonun ilk devresini kapatmasının ardından harekete geçen Göztepe, kısa sürede defansa takviye yapmış oldu. 

Kariyerinde son olarak Rusya’nın FC Akhmat Grozny takımında oynayan 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon 21 resmi maça çıkıp, ağları 1 kez havalandırdı. Venezuela Milli Takımı’nda da 28 karşılaşmada boy gösteren deneyimli futbolcunun pazar günü iç sahada oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasında görev alması bekleniyor.

Transfer Haberleri: Göztepe’den stopere takviye Wilker Angel ile 1+1 yıllık sözleşme...

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