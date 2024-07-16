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Transfer Haberleri: Göztepe’de Novatus Dismas Miroshi iddiası

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#Göztepe#Novatus Dismas Miroshi#Transfer
Transfer Haberleri: Göztepe’de Novatus Dismas Miroshi iddiası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 11:43

Süper Lig’de yeni sezon öncesi sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter, sağ bek Nazım Sangare ve kaleci Ekrem Kılıçarslan ile sözleşme imzalayan Göztepe, Novatus Dismas Miroshi’yi de transfer listesine ekledi.

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Belçika’nın Zulte Waregem takımının oyuncusu olan Tanzanyalı oyuncuya teklifin götürüldüğü ve oyuncunun da Göztepe’ye gelmeye olumlu yaklaştığı bildirildi.

Sol bek dahil stoper ve orta sahada görev yapabilen 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Ukrayna’nın önde gelen kulüplerinden Shakhtar Donetsk’te kiralık olarak forma giymişti. Miroshi, Ukrayna temsilcisinde 5 maça çıktı. Ülkesinde Biashara United takımında futbola başlayan genç futbolcu, Azam FC’de de oynadıktan sonra İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımına transfer oldu. Aynı ülkede TLV Bat Yam’da görev yapan oyuncu, Belçika ekibi Zulte Waregem’e transfer oldu.

Miroshi’nin Waregem ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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#Göztepe#Novatus Dismas Miroshi#Transfer

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