Transfer Haberleri: Göztepe’de Mateusz Lis çıkmazı! Southampton'ın beklentisi...

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Göztepe'nin geçen sezon Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton’dan kiraladığı Mateusz Lis'in Avrupa’dan çok iyi teklifler geldiği bildirildi.

Henüz Göztepe ile sözleşme imzalamayan Polonyalı eldiven için Southampton’ın kapısını çalan kulüplerin hatırı sayılır bonservis bedelleri önerdiği açıklandı.

Lis transferinde şu ana kadar önceliği Göztepe’ye veren İngiliz yetkililerin tekliflerin ardından karar değiştirdiği iddia edildi.

Geçen sezon Göztepe’nin Süper Lig’e yükselmesinde büyük rol oynayan 27 yaşındaki kalecinin sarı-kırmızılılarda mutlu olduğu ancak Avrupa alternatiflerini de düşündüğü kaydedildi. Lis geçen sezon Göztepe ile 31 lig maçına çıkmıştı.