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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 17:04 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Göztepe’de Guilherme Çin yolcusu! Serbest kalma maddesi...

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Transfer haberleri | Göztepe’de Guilherme Çin yolcusu! Serbest kalma maddesi...
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Göztepe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme’nin Çin’e transfer olacağı öğrenildi.

Çin’den bir kulübün, deneyimli oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinden yararlanıp Guilherme’yi satın almak için sarı-kırmızılılarla anlaştığı ifade edildi. 

Sürpriz gelişme üzerine Guilherme bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı. Transferin hafta sonuna kadar resmiyet kazanacağı bildirildi.

Göztepe’ye sezon başında Trabzonspor’dan gelen 29 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Göz-Göz ile Süper Lig’de 10 maça çıkan Guilherme, 730 dakika sahada kalıp, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

 

Transfer haberleri | Göztepe’de Guilherme Çin yolcusu Serbest kalma maddesi...

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