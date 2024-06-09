×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Transfer Haberleri: Göztepe’de Ali Sowe gündemde

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Göztepe#Ali Sowe
Transfer Haberleri: Göztepe’de Ali Sowe gündemde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 14:09

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin geçen sezon küme düşen MKE Ankaragücü’nün forveti Ali Sowe ile ilgilendiği iddia edildi.

Haberin Devamı

Gambiyalı oyuncuyla görüşmelerde bulunan kurmayların olumlu yanıt aldığı ifade edildi.

Kariyerine Süper Lig’de devam etmek isteyen 29 yaşındaki futbolcuyla Göztepe’nin yanı sıra birçok kulübün ilgilendiği de vurgulandı.

Sarı-lacivertlilere 2 sezon önce Rusya’nın Rostov takımından gelen Sowe, toplamda Süper Lig’de 22 gol attı. Kariyerinde İtalya’da Chievo Verona, Modena, Lecce, Arnavutluk’ta KF Skenderbeu ve Bulgaristan’da CSKA Sofia gibi takımlarda da görev yapan Ali Sowe, 9 kez de Gambiya Milli Takımı’nda forma giydi.

Gözden KaçmasınGöztepe taraftarı kombineye hücum etti 16 bin bilet 3 saatte tükendi...Göztepe taraftarı kombineye hücum etti! 16 bin bilet 3 saatte tükendi...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Göztepe#Ali Sowe

BAKMADAN GEÇME!