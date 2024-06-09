Transfer Haberleri: Göztepe’de Ali Sowe gündemde

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Gambiyalı oyuncuyla görüşmelerde bulunan kurmayların olumlu yanıt aldığı ifade edildi.

Kariyerine Süper Lig’de devam etmek isteyen 29 yaşındaki futbolcuyla Göztepe’nin yanı sıra birçok kulübün ilgilendiği de vurgulandı.

Sarı-lacivertlilere 2 sezon önce Rusya’nın Rostov takımından gelen Sowe, toplamda Süper Lig’de 22 gol attı. Kariyerinde İtalya’da Chievo Verona, Modena, Lecce, Arnavutluk’ta KF Skenderbeu ve Bulgaristan’da CSKA Sofia gibi takımlarda da görev yapan Ali Sowe, 9 kez de Gambiya Milli Takımı’nda forma giydi.