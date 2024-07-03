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Transfer Haberleri: Göztepe, Stoke City'de forma giyen Emre Tezgel’in peşinde

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#Transfer#Göztepe#Emre Tezgel
Transfer Haberleri: Göztepe, Stoke Cityde forma giyen Emre Tezgel’in peşinde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 14:09

Süper Lig’de yeni sezon öncesi sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter ve sağ bek Nazım Sangare ile sözleşme imzalayan Göztepe, genç golcü Emre Tezgel’in peşine düştü.

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İngiltere Championship ekibi Stoke City’de forma giyen 18 yaşındaki Emre Tezgel ile görüşmelere başlandığını bildirildi.

Orta saha Emre Akbaba transferinden sonuç alamayan sarı-kırmızılıların Emre Tezgel için yoğun çaba sarf ediyor.

İngiltere’nin Burton kentinde doğan Türk asıllı Emre Tezgel, futbola Stoke City kulübünde başladı. Stoke City’nin alt yaş kategorilerinde forma giyen 18 yaşındaki santrfor Emre Tezgel aynı zamanda 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.

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Göztepe’nin radarında bulunan Emre Tezgel genç yaşına rağmen Ada basının da ilgi odağında yer alıyor.

Emre, forma giydiği 84 maçta 32 kez rakip fileleri havalandırdı ve 10 asist yaptı. Emre Tezgel, İngiltere Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde 13 karşılaşmada forma giyip 10 gol attı.

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#Transfer#Göztepe#Emre Tezgel

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