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DHA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Göztepe kalede rotayı Amir Abedzadeh'e çevirdi!

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Transfer haberleri | Göztepe kalede rotayı Amir Abedzadeh'e çevirdi!
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Süper Lig’de Beto’nun ayrılmasının ardından yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe, uzun süredir görüştüğü İspanyol file bekçisi Fabri’nin pazarlığı uzatması üzerine İranlı Amir Abedzadeh’e yöneldi.

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Ülkemizde daha önce Beşiktaş’ta oynayıp bonservisi Fulham’da olan 32 yaşındaki Fabri’yle görüşmelerden sonuç alamayan Göz-Göz, 27 yaşındaki Abedzadeh’le temaslara başladı. 

ABD’de Los Angeles Blues, ülkesinde Persepolis ile Rah Ahan takımlarında görev yapıp 3 yıldır Portekiz’de Maritimo’nun kadrosunda yer alan Abedzadeh’in imzaya yakın olduğu öğrenildi.

1.86 boyundaki İranlı eldiven, ülkesinde 3 kez de milli takımın kalesini korudu.

Göztepe daha önce kaleye Adanaspor’dan genç file bekçisi İrfan Can’ı almıştı.

 

Transfer haberleri | Göztepe kalede rotayı Amir Abedzadehe çevirdi

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