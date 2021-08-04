Transfer Haberleri: Göztepe, Fenerbahçe’den Mame Thiam'ı istiyor

Süper Lig’den birçok kulübün talip olduğu Senegalli golcüyle görüşen sarı-kırmızılıların olumlu dönüşler aldığı ve Fenerbahçe’yle de masaya oturacağı kaydedildi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın kadroda yer vermediği 28 yaşındaki futbolcunun da Türkiye’de kariyerine devam etmek istediği vurgulandı.

Kasımpaşa’ya 2019-2020 sezonunda transfer olan deneyimli golcü, geçen sezon Fenerbahçe’ye geldi. Fenerbahçe’de 30 lig 4 de kupa müsabakasına çıkan Thiam 8 gol attı.

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