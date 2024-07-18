Transfer Haberleri: Göztepe, eski oyuncusu Tayfur Bingöl'e kanca attı

Güncelleme Tarihi:
Antalyaspor ve Konyaspor’un da ilgilendiği eski oyuncusu Tayfur Bingöl için görüşmelere başlayan sarı-kırmızılıların bonservis bedeli isteyen Beşiktaş’la pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.
Hacettepe alt yapısından yetişen Tayfur, 2016-2019 yılları arasında Göztepe’de oynamıştı.Göz-Göz’e 2016-2017 sezonunda gelen 31 yaşındaki oyuncu o sezon İzmir ekibiyle 1’inci Lig’de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.
2 sene de Süper Lig’de Göztepe formasını terleten tecrübeli kanat oyuncusu ardından Bursaspor ve Alanyaspor formalarını giydi.
2022-2023 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.
Tayfur, Göztepe kariyerinde ise toplam 88 müsabakada forma giydi.
🟡🔴 Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, yeni sezon formalarını sinema ve dizi oyuncusu Rıza Kocaoğlu ile tanıttı. pic.twitter.com/0R62xNCp7b— Spor Arena (@sporarena) July 18, 2024