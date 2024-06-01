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Transfer Haberleri: Göztepe, Djalma Silva’yı kadrosuna kattı

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#Transfer#Göztepe#Djalma Silva
Transfer Haberleri: Göztepe, Djalma Silva’yı kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 17:19

Göztepe, son olarak Güney Kıbrıs ekiplerinden AEL Limassol forması giyen Djalma Silva'yı kadrosuna kattı.

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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

İlk olarak sol bek bölgesine transfer hamlesi yapan sarı-kırmızılılar, son olarak Güney Kıbrıs ekiplerinden AEL Limassol forması giyen Djalma Silva'yı kadrosuna kattı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Djalma Antonio da Silva Filho ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Djalma Silva'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 29 yaşındaki oyuncunun Güney Kıbrıs kariyerinde AEL Limassol ile 74, Brezilya kariyerinde Operrio Ferrovirio EC ile 41, AD Confiança ile 40 ve Esporte Clube Bahia 21 maçı bulunuyor.

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#Transfer#Göztepe#Djalma Silva

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