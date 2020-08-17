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GeriFutbol Transfer haberleri | Gençlerbirliği'nin yeni sportif direktörü Mustafa Kaplan oldu!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Gençlerbirliği'nin yeni sportif direktörü Mustafa Kaplan oldu!

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Transfer haberleri | Gençlerbirliği'nin yeni sportif direktörü Mustafa Kaplan oldu!
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sportif direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımda daha önce teknik direktörlük de yapan Mustafa Kaplan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.

Kaplan'ın bugün itibarıyla İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladığı ifade edildi.

 

Transfer haberleri | Gençlerbirliğinin yeni sportif direktörü Mustafa Kaplan oldu

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