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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 13:35,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Gençlerbirliği'nde 2 ayrılık! Seuntjens ve Beijnen...

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Transfer haberleri | Gençlerbirliği'nde 2 ayrılık! Seuntjens ve Beijnen...
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Gençlerbirliği Kulübü, orta saha oyuncusu Mats Seuntjens ve sağ bek Mike van Beijnen ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda kadromuzda yer alan Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarımızı ayırdık. İki futbolcuya da emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz." denildi.

 

Transfer haberleri | Gençlerbirliğinde 2 ayrılık Seuntjens ve Beijnen...

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