Transfer haberleri | Gençlerbirliği'nde 2 ayrılık! Seuntjens ve Beijnen...

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda kadromuzda yer alan Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarımızı ayırdık. İki futbolcuya da emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz." denildi.

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