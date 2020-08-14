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Transfer haberleri | Gençlerbirliği'nde 2 ayrılık! Seuntjens ve Beijnen...
Gençlerbirliği Kulübü, orta saha oyuncusu Mats Seuntjens ve sağ bek Mike van Beijnen ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda kadromuzda yer alan Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarımızı ayırdık. İki futbolcuya da emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz." denildi.
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