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Transfer haberleri | Gençlerbirliği, Soner Dikmen'in sözleşmesini 2 yıl uzattı!
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 26 yaşındaki futbolcusu Soner Dikmen’in sözleşmesini uzattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen ve geçen sezon A takım forması da giyen Soner'le 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geride kalan sezonda Gençlerbirliği formasıyla 10 resmi maça çıkan Soner, bunların 6'sında ilk 11'de forma giymişti.
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