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GeriFutbol Transfer haberleri | Gençlerbirliği, Soner Dikmen'in sözleşmesini 2 yıl uzattı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Gençlerbirliği, Soner Dikmen'in sözleşmesini 2 yıl uzattı!

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Transfer haberleri | Gençlerbirliği, Soner Dikmen'in sözleşmesini 2 yıl uzattı!
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Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 26 yaşındaki futbolcusu Soner Dikmen’in sözleşmesini uzattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen ve geçen sezon A takım forması da giyen Soner'le 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezonda Gençlerbirliği formasıyla 10 resmi maça çıkan Soner, bunların 6'sında ilk 11'de forma giymişti.

 

Transfer haberleri | Gençlerbirliği, Soner Dikmenin sözleşmesini 2 yıl uzattı

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