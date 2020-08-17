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GeriFutbol Transfer haberleri | Gaziantep FK'dan Andre Felipe Ribeiro de Souza hamlesi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Gaziantep FK'dan Andre Felipe Ribeiro de Souza hamlesi!

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Transfer haberleri | Gaziantep FK'dan Andre Felipe Ribeiro de Souza hamlesi!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet oyuncusu Andre Felipe Ribeiro de Souza ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübün asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda son olarak Brezilya'nın Gremio takımında görev alan forvet oyuncusu Andre ile temasa geçtiklerini anlatan Özmen, "Oyuncuyla ve kulübüyle anlaştık. Yakında Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrolünden geçirilecek. Bir aksilik olmazsa Andre aramıza bonservisiyle beraber katılacak." dedi.

Özmen, forvet hattı için ayrıca bazı isimlerle de görüşme halinde olduklarını sözlerine ekledi.

 

Transfer haberleri | Gaziantep FKdan Andre Felipe Ribeiro de Souza hamlesi

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