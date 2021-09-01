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GeriFutbol Transfer Haberleri: Gaziantep FK, Kobylyanskyi'yi Union Titus Petange'ye kiraladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Gaziantep FK, Kobylyanskyi'yi Union Titus Petange'ye kiraladı

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Transfer Haberleri: Gaziantep FK, Kobylyanskyi'yi Union Titus Petange'ye kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Ukraynalı oyuncusu Vladyslav Kobylyanskyi Lüksemburg Ligi takımlarından Union Titus Petange'ye sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Vladyslav Kobylyanskyi'nin 2021-22 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Lüksemburg Ligi takımlarından Union Titus Petange ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Transfer Haberleri: Gaziantep FK, Kobylyanskyiyi Union Titus Petangeye kiraladı

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