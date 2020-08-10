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GeriFutbol Transfer haberleri | Gaziantep FK, Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Gaziantep FK, Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştı!

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Transfer haberleri | Gaziantep FK, Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştı!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile anlaşma sağladı.

Kulübün asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kaleye takviye yapmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda geçen sezonu Bursaspor'da tamamlayan 25 yaşındaki file bekçisiyle temasa geçtiklerini ifade eden Özmen, " Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştık. Kendisi şu anda sağlık kontrolünden geçiriliyor. Yakında resmi sözleşmeyi de imzalayacağız." diye konuştu.

Özmen, geçen sene takımda kiralık olarak yer alan bazı isimlerle de anlaşma aşamasına geldiklerini kaydetti.

 

Transfer haberleri | Gaziantep FK, Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştı

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