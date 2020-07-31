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DHA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 14:20,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Galatasaray’dan Altay’a! Mirza Cihan ve Sefa Özdemir...

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Transfer haberleri | Galatasaray’dan Altay’a! Mirza Cihan ve Sefa Özdemir...
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TFF 1. Lig takımlarından Altay'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan yönetimin dış transferde Galatasaray altyapısından iki oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.

Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mirza Cihan ve 22 yaşındaki stoperi Sefa Özdemir'le el sıkıştığı ileri sürüldü. 

İki genç futbolcunun bayramdan sonra İzmir'e gelerek resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

 

Transfer haberleri | Galatasaray’dan Altay’a Mirza Cihan ve Sefa Özdemir...

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